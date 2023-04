Presrečna Hilary Swank pošilja pozdrave iz nebes

Tako je zapisala dvakratna oskarjevka Hilary Swank, ki bo letos julija dopolnila 49 let. Sporočila je namreč veselo novico, da je rodila dvojčka, dečka in deklico. To sta prva otroka tako zanjo kot za njenega drugega moža Philipa Schneiderja. Par, ki se je leta 2016, ko je igralka razdrla zaroko s tenisačem Rubenom Torresom, spoznal na slepem zmenku, se je dve leti pozneje že poročil, Hilary pa je dejala, da si je že dolgo želela imeti otroke.

Igralki strokovnjaki očitajo, da ustvarja prazne upe za marsikatero žensko, saj ni razkrila, ali je nosečnost posledica umetne oploditve, ki je za mnoge predrag postopek.

V prvem zakonu s Chadom Lowom, s katerim je bila poročena devet let, jih nista imela, a si je on kmalu po ločitvi ustvaril družino. Zdaj je naposled tudi sama dobila družino, po kateri je hrepenela. »Bilo je težko, a vredno vsega truda,« je zapisala zvezdnica, ki je sicer pridno telovadila vso nosečnost in je prepričana, da ji je to pomagalo tudi pri težkem porodu.