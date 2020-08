Prešinilo ga je v vrsti za sladoled

»Ajde, poba, migaj migaj.«

, 22-letni glasbenik, ki je pri dekletih zelo priljubljen, nas znova razvaja s svojo avtorsko glasbo. Na radijske postaje prihaja nov poletni hit z naslovom Migi migi, ki bo zagotovo predramil letošnje zaspano poletje.Simpatični Bolk, ki se je kalil v številnih slovenskih glasbenih skupinah, in sicer kot bobnar in back vokalist, nam tokrat ponuja igrivo, sproščeno, s poletnimi ritmi nabito pesem, ki govori o poletni romanci in zabavah v dolgih vročih nočeh. Bolk pravi, da mu je melodija za pesem že nekaj časa zvenela v ušesih, vendar pravih besed še ni našel.Nekega dne pa se je zgodilo, ko se je čakajoč v vrsti za sladoled nerodno obiral, da ga je pobrala prijazna starka: »Ajde, poba, migaj migaj, za tabo je dolga vrsta.« In takrat ga je prešinilo. V trenutku je dojel, da je to tisto, kar je dolgo iskal. »Besedna zveza migi migi v kombinaciji s hudimi ritmi je namreč idealna tema za poletni hit,« pove navdušeno.