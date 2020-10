Prerojeni Primož Roglič: pravljica se nadaljuje

Zadostovalo je le nekaj tednov, da si je naš kolesarski junak opomogel in se na cesto vrnil v vsem svojem sijaju. Zakrpal je srčne rane, ki mu jih je prizadela izguba že skoraj dobljene bitke za francoskega leva, pri tem pa sta mu bila v največjo oporo prav njegov Lev in partnerica Lora. Skupaj so ustvarili idealne pogoje za nadaljnje vzpone in očka je že na prvi etapi po Španiji nagnal strah v kosti konkurentom.To dokazuje, kakšno moč ima družinska ljubezen, saj se je Primož Roglič na dirko podal kot prerojen, z jasno vizijo in glasno podporo dveh srčkov. Oba stiskata pesti zanj iz bližnjega Monaka, kjer uživata v lepem ...