Prerojeni Jerome Flynn: Meč zamenjal za podlogo za jogo (Suzy)

V Igri prestolov je igral Bronna, najemniškega vojaka, ki se je boril za vsakogar, ki mu je pokazal cekine. Bil je telesni stražar, morilec in nasilnež. Zdaj je meč postavil v kot in razprl podlogo za jogo, saj je namreč na svojem podeželskem domu zasnoval jogijski odmik, pri katerem ne manjka niti koliba za meditacijo.

Od morilca v Westerosu (Zahodnjem) do jogijskega navdušenca v Walesu

Enainšestdesetletni igralec Jerome Flynn gosti tečaje in delavnice o fizičnem, duševnem in duhovnem dobrem počutju ter petju. Tečaji vključujejo usposabljanje za reševanje sporov, biodinamično vrtnarjenje, komunikacijo z živalmi, postenje s sokovi, sveti zvok in petje. Na voljo so tudi tečaji za razvoj zavesti, dinamičnega qi gonga in bioenergije s spa predelom in naravnim bazenom, ki gostom pomagajo pri sprostitvi. Njegov dom iz 18. stoletja, nekdanji kmetijski kompleks, je opisan kot čarobno posestvo s štirimi hektarji na robu obalnega narodnega parka Pembrokeshire s pogledom na Keltsko morje. Dežela naj bi imela starodavno zdravilno energijo s panoramskim razgledom na podeželje in morje od Strumble Head do St. David's Head.