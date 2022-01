Prerojena, stabilna, svobodna

Ali verjameš, da se ta trenutek na novo rojevaš? Ali verjameš, da se za svobodo, obilje, zdravje, srečo, ljubezen, varnost ni treba boriti? Se zavedaš, da že živiš v popolnoma novih dimenzijah, ki v sebi nosijo višje frekvence, višjo zavest? In zaradi vsega tega pristopi, rituali, načini manifestiranja niso več enaki, kot so bili. Vse se je že nastavilo na novo. Če boš delovala tako kot v preteklosti, enostavno ne bo šlo.

Pred nami so še zadnji veliki premiki 'nastavitve'. Premaknila se bo os zemlje, sonce, ki nam zagotavlja hrano, bo imelo zato popolnoma drugačen vpliv na nas. V Zemlji se prebuja kristalni 5D-svet. In glede na to, da je tudi naša struktura kristalna, se lahko z izjemno močjo in hitrostjo spreminjamo tudi mi. Ti.

Usoda ne obstaja. Preden si prišla sem, si si izbrala določen film, ki pa ne nosi dokončnega scenarija. Usoda živi v tvojih odzivih, izgovorjenih besedah, čutenju. Se sploh zavedaš, kakšno moč izbire imaš v sebi v vsaki sekundi? Ko zapoješ svoje ime, se prek osebne frekvence glasu v trenutku vse spremeni, saj odpreš svoj portal – dostop do vsega, kar si želiš, ker vse že obstaja. Tvoj DNK živi v tvojem glasu, tam se spreminja, obnavlja, hrani. Tvoj glas je tvoj frekvenčni prstni odtis.

Izberi, se odloči in kreiraj

Leto 2022 predstavlja portal – meddimenzionalni prehod 4D-dimenzije, ki vodi v tako želeno 5D-realnost. Zato, ljuba duša, sprosti se, saj si si vse to izbrala sama. In ker si kreatorka vsega, lahko kadarkoli spremeniš popolnoma vse. Samo ti imaš moč spreminjati svoje življenje. Nihče drug. Zavedli so nas naši notranji strahovi in posadili dvom. Pojdi v svoj notranji vrt in odtrgaj ta dvom. In na to mesto posadi seme neskončne svobode. Samo izberi, se odloči in kreiraj.

Ali veš, da v tebi živi več kot 6000 čaker? Da si ti vesolje, da so zvezde tvoji nevroni, utrinek tvoja misel, planeti tvoje notranje dimenzije? Kako čudovito je spoznanje, da v tvojem srcu živi Mlečna cesta? Tam je pravi dom tvoje duše. Mi smo tako fenomenalni, neskončni, večni. Smo največja sprememba, skozi katero živi celotno vesolje.

Domišljija je tvoj najlepši butik

Zanimivo je, da dobro vemo, kakšna ličila moramo nanesti na obraz, da smo lepši, kateri stil oblačenja nas naredi bolj vitke, ne vemo pa, kako delujejo naš notranji svet, naša notranja jasnovidnost ter moč kreiranja, ki krasi realnost, v kateri živimo.

Domišljija je tvoj najlepši butik, v katerem izbiraš, kar želiš, ker tam že vse obstaja. Zato lahko tudi v tem času, ko nas omejujejo, nam jemljejo pravice, vse to vedno preurediš tako, kot si želiš, da je v tvoji realnosti. Da, živimo v kolektivni realnosti (ki se zadnje čase spreminja vsake tri minute), še kako močno pa živi vzporedno tvoja individualna, v kateri si ti direktorica.

Čas je, da zaživiš, kar si

Ali čutiš v zadnjih dneh ali tednih glavobol, da so ti kar naenkrat postali določene stvari, osebe, odnosi, ki so te prej osrečevali, moteči, da so se ti spremenili okus, sluh, zanimanje, čutnost?

Vse to je pokazatelj, da si že v višjih dimenzijah. Tvoj prehod se je že udejanjil. Sedaj se je treba prilagoditi na novo realnost, v kateri že si. Čas je, da se odvadiš biti, kar nisi, in zaživiš to, kar si. Vse, kar potrebuješ za svojo nedotakljivost, svobodo, vse nosiš v sebi, v svojem vesolju neskončnih priložnosti. Samo spomni se. Zato te vabim na brezplačno 88-dnevno celostno transformacijo Prerojena, stabilna, svobodna, na kateri bomo skupaj s čudovitimi dušami kreirali svojo realnost na višjih frekvencah. Več informacij najdeš na www.prerojeni.tivatala.com. Začnemo 1. februarja.