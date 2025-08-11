IKONA DEVETDESETIH

Preporod Pamele Anderson: nova podoba, nova ljubezen in veliko pohval (Suzy)

Zvezdnica je videti srečna in izpolnjena.
Fotografija: Liama je navdušila s prizemljenostjo, toplino in predanostjo igranju.
Liama je navdušila s prizemljenostjo, toplino in predanostjo igranju.

M. F., FOTO: Profimedia
11.08.2025 ob 21:00
M. F., FOTO: Profimedia
11.08.2025 ob 21:00

Nekoč je kot zvezda serije Obalna straža v rdečih kopalkah veljala za seks simbol, a Pamela Anderson se je v zadnjih letih javnosti prikupila v povsem drugačni podobi in postala cenjena kot izjemno pristna ženska. Dokazala je, da je po burnih desetletjih v soju žarometov in številnih škandalih, deležnih velike medijske pozornosti, postala še močnejša.

V javnosti se vse pogosteje pojavlja brez ličil, kar je za ikono devetdesetih, ki je bila dolga leta sinonim za idealizirano lepoto, presenetljivo, a prav ta neolepšana podoba osvaja srca in igralka z njo piše nova poglavja, med drugim na ljubezenskem področju.

Več virov blizu para je zatrdilo, da uživa z Liamom Neesonom, soigralcem iz novega filma Gola pištola, kar je par z nežnimi gestami ob promocijah skupnega projekta javno potrdil. Zvezdnica je videti srečna in izpolnjena.

Vrnitev na filmska platna

Prav vrnitev na filmska platna v omenjeni komediji predstavlja še en mejnik v njeni karieri in z vlogo v njem si je prislužila priznanja tako kritikov kot občinstva. Njena upodobitev Beth Davenport, osrednjega ženskega lika, inteligentne in samozavestne zapeljivke, je duhovita, sproščena in večplastna, kar kaže na dolgo spregledan igralski razpon.

Vlogo je vzela zelo resno, kot priložnost za osebnostno rast, igralsko preobrazbo in novo fazo poklicnega udejstvovanja. V več intervjujih je izrazila navdušenje nad dano možnostjo, da pokaže svoje resnične igralske sposobnosti in vstopi v svet visoke komedije. »Zdi se mi, kot da sem šele zdaj zares začela kariero. Navdušena sem, da sem del tega projekta in lahko igram resničen lik, ne karikature,« je povedala na londonski premieri. Film žanje pohvale, Pamela pa upravičeno velja za eno izmed njegovih osrednjih zvezd.

Oseminpetdesetletna zvezdnica je danes torej ženska, ki navdihuje s svojo avtentičnostjo. S tem ko se je osvobodila starih predstav o tem, kakšna bi morala biti, je prav takšna, kot je: pristna in neizumetničena, kar je prepričalo mnoge.

