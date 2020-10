Prepogosto hromi razum žensk

O tem, zakaj je mesečno samopregledovanje dojk nujno, da bi preprečili najhujše, smo se pogovarjali z znanimi Slovenkami, ki so nam zaupale, kdaj so se začele pregledovati, česa jih je strah, ob tem pa ženskam položile na srce, naj bodo do svojega telesa prijaznejše in skrbnejše. Radijka Ivjana Banić že več let ženske opozarja, da je preventiva boljša kot kurativa. »Tako kot o večini stvari se tudi o tem danes veliko govori, vprašanje je le, ali ljudje znamo prisluhniti in poslušati. V dobi 'scrollanja in trollanja', kot jo imenujem, se vse informacije, ki se nam ponujajo, premaknejo s palcem navzdol ali gor ...