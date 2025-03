Prenovljeni Agropop: po 25 letih se vračajo na odre (Suzy)

Tisti, ki so se v 80 in 90 letih zabavali ob njihovih skladbah, vedo, da Agropop ni bila le skupina. Bili so fenomen. Navduševali so z brezkompromisnimi besedili in humorno glasbo, ki se bo že to jesen po 25 letih vrnila na odre.

Aleš Klinar je namreč v teh dneh razveselil oboževalce, ki so na spletu zasledili posnetek snemanja novega videospota, in napovedal vrnitev ene najbolj ponarodelih skupin v zgodovini slovenske zabavne glasbe. Od nastanka leta 1985 so z značilno mešanico glasbene satire, kmečko pop-rock energijo in neustavljivim humorjem orali slovensko sceno.

Njihova besedila so kritizirala dvoličnost, osvetljevala podeželsko-meščanski razkol, se norčevala iz vsakdanjih neumnosti in hkrati poveličevala preprostost, delavnost, smeh in življenje. Po četrt stoletja so začutili veliko željo po obujanju nostalgije, pridružili so se jim nekateri novi člani.

Ob tem smo še izvedeli, da bodo 21. novembra v Hali Tivoli praznovali svojo 40. obletnico z največjo slovensko veselico vseh časov. »Naredimo Slovenijo spet veselo,« se veselijo novega obdobja.