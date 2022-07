Premožna Rihanna: za kaj zapravlja najmlajša milijarderka?

Rihanna je s talentom ter poslovno žilico sama zaslužila toliko, da je pri 34 letih postala najmlajša ameriška milijarderka po Forbesovi lestvici. Njeno premoženje znaša skoraj 1,4 milijarde evrov. A barbadoška pevka ima pri zapravljanju seveda prioritete.

Rada razvaja mamo, ki živi na Barbadosu. Ta je zadnje čase pri Rihanni, da ji pomaga skrbeti za prvorojenca.

Prijateljem podarja denar

Rada kupuje razkošne domove in z njimi tudi kaj zasluži. V lasti ima dve stanovanji in hišo v Los Angelesu, najema pa še stanovanje na Manhattnu, kar jo stane skoraj 50.000 evrov mesečno. Odkar je mama, živi v hiši, ki jo je za skoraj 14 milijonov evrov kupila decembra 2020 in jo sprva oddajala za nekaj manj kot 80.000 evrov mesečno. Še eno od posesti v Hollywoodu je lani prodala za skoraj osem milijonov evrov.

Vendar ne skrbi le zase. Znana je po dobrodelnosti in je ustanoviteljica fundacije Clara Lionel, imenovane po njenih starih starših, katere poslanstvo je izboljšati zdravstveno oskrbo in izobrazbo najrevnejših. Leta 2018 je ves dobiček svojega dobrodelnega plesa Diamond Ball podarila ženskam in otrokom v stiski, skoraj pet milijonov evrov pa je darovala za lajšanje posledic pandemije novega koronavirusa.

Ob trdem delu se je dobro razvajati, za kar poskrbijo osebni trenerji in chefinja Debbie Solomon. Modna ikona uživa tudi v zapravljanju za obleke in modne dodatke. Tako je nekoč za škornje Yves Saint Laurent odštela malo manj kot 10.000, za nogavice znamke Gucci pa 1300 evrov.

Za ročno narejene škornje YSL – vsak ima 3000 kamenčkov – je odštela pravo premoženje.

Tudi naravna lepota zahteva nego, za različne tretmaje letno nameni od 30.000 do 50.000 evrov, za pričesko pa slab milijon evrov. Dopustovala je že skoraj povsod po svetu, za popestritev kdaj pa kdaj najame jahto, za katero plača približno 300.000 evrov na teden.

A ne glede na vse vedno postavlja na prvo mesto prijatelje in družino, s katero je tesno povezana. Z veliko večjim veseljem kot zase zapravlja zanje. Tako je mami na Barbadosu kupila veličasten dvorec, v katerem jo redno obiskuje, saj se rada vrača domov. Prijateljem za božič najraje podarja denar in v vsakem primeru je tako družini kot tesnim prijateljem vedno pripravljena pomagati.