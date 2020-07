Prelomno poletje Renate Bohinc: Hiša, prihajamo!

»Vse, kar počnemo, počnemo skupaj, zato smo nerazdružljiva štiriperesna deteljica. Moji otroci so moja največja opora in samo njim se lahko zahvalim, da v najtežjih trenutkih nisem omagala. Vedno so me znali motivirati, me potolažiti, ko sem to najbolj potrebovala, in mi dali moči, da sem zmogla premagati ovire, pa čeprav sem bila že prepričana, da mi ne bo uspelo. Marsikatero stisko je lažje prebroditi, če veš, da je tvoje življenje bogatejše za tako čudovita bitja, ki jim največ pomeni, da je mamica srečna in se ne ozira več nazaj, v obdobje, ko sta bili zadovoljstvo in veselje zgolj želja,« pravi Renata Bohinc v ...