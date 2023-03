Prelomno leto za Darjo Gajšek

Darji Gajšek se vse dogaja s svetlobno hitrostjo. »Saj ne morem verjeti, še ne dolgo nazaj sem bila noseča, jeseni pa bo moja hči Ema že prvošolka! To bo zagotovo obrnilo na glavo naš že tako natrpan urnik. Ema se že zdaj zelo veseli šole, pravi mi, da bova počasi začeli izbirati šolsko torbo,« veselo pove voditeljica, ki zelo uživa v redkih skupnih trenutkih z možem Alenom.

»Vsak ima svoje obveznosti, in ko jaz opravim svoje, on že hiti po svojih, vedno pa se dogovarjava tako, da je eden od naju z Emo. Najbolj srečni smo, ko smo lahko vsi skupaj. Najraje gremo kaj pojest ali se pocrkljamo. Odkar sva v zvezi, pa sva si trikrat ali štirikrat vzela čas zase in šla v dvoje. Nisva bila (še) niti na medenih tednih,« pove Darja, ki pa se zaradi tega ne počuti slabo. Nič ji ne manjka. Pomembno ji je le, da se z Alenom dobro razumeta in sta Emi ljubeča očka in mamica.