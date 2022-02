Prelisičili gledalce (FOTO)

Privlačen voditeljski par je bil še kako resničen, saj sta se Melani Mekicar in Bojan Cvjetićanin vsaj v finalu zelo dobro znašla, in to kljub precej slabemu scenariju, ki ga tokrat nista pisala sama. Za spektakel večera pa je vnovič poskrbela točka med glasovanjem, ko sta na odru studia 1 zažigala pevec skupine Joker Out in Maja Keuc - Amaya. Njun nastop je sprožil ogromen plaz navdušenja, čeprav se za njim skriva čisto prava zvijača.

Dve divji mački, voditeljica Melani Mekicar in pevka July Jones

Nateg gor ali dol, Maja in Bojan sta marsikomu dvignila utrip, ko sta zapela zmagovalno pesem skupine Måneskin. Divje prehajanje iz enega v drugi kader ni bilo naključno, kajti režiser Nejc Levstik je moral zakriti sledi, da sta namesto glavnih protagonistov zahtevne plesne elemente izvajala profesionalna plesalec in plesalka. Tisti z izostrenim občutkom za gib so to opazili ob samem zaključku točke, ko sta sicer vrhunska vokalista precej majavo izvedla zadnjo figuro, kar je vidno odstopalo od špage in salta pred tem. Tudi njuno petje je bilo vnaprej posneto, ker je nemogoče, da bi tako izvrstno prepevali ob tako dinamičnem poplesavanju. Nikakor pa ne moremo oporekati njuni kemiji, s katero sta ustvarila ognjevito vzdušje in nas prepričala, da bi ob dobri skladbi lahko v duetu nastopila na enem od prihodnjih izborov za pesem Evrovizije.

Nihče od njiju ne bi imel nič proti, saj se odlično razumeta v zasebnem življenju ter se podpirata in spodbujata pri glasbenem izrazu. Upravičeno smo ju s pomočjo televizijske čarovnije razglasili za vrhunec večera in navijamo, da ju kmalu vidimo v podobni izvedbi, le da bosta naštudirala korake in nastop izvedla v živo.



Končno brez škandalov

Še najbolj sta si po razdelitvi točk oddahnila brata Piletič, ki bi težko uskladila tekmovanje v šovu Znan obraz ima svoj glas in potovanje v Torino, kamor so si vsi finalisti tako močno želeli. Nekateri so v svoj nastop vložili veliko financ, kot denimo July Jones, pevka z najbolj dovršenim videzom na letošnji EMI. Sicer pa je bil to večer sveže energije, od zmagovalcev do vseh preostalih, še ne tako znanih in uveljavljenih ustvarjalcev. Dvojec Luma je do zadnjega veljal za največja favorita, a sta se morala zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom. Malo pa je zmanjkalo skupini Batista Cadillac, ki so nas spodbudili, da ni nič narobe, če se kdaj pa kdaj vedemo »mim' pravil'«.

Batista Cadillac so z nastopom navdušili mlado in staro.

Lahko bi rekli, da so bila glavna vodila tokratnega izbora mladost, raznolikost in odsotnost nepotrebnih škandalov. Le pregovornemu pljuvanju in ponarodeli zavisti ob razglasitvi rezultatov se žal nismo mogli ogniti, kar gre pripisati ljudski nevoščljivosti in zelo slabi vzgoji. Vendar se nove generacije ne obremenjujejo z nizkimi udarci, ampak se raje osredotočajo na kreativne podvige, s katerimi nam lepšajo svet.