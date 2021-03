Prelevil se bo v kuharskega mojstra

Preskromno je zapisati, da smo ga izjemno pogrešali, a njegovim oboževalcem in oboževalkam se je želja, da bi se vrnil na male zaslone, končno izpolnila. Nadarjeni igralec Jurij Zrnec se tokrat vrača na sceno v vlogi kuharskega chefa, ki mu je pisana na kožo, saj ni nobena skrivnost, da je za štedilnikom izjemno spreten in svojo najdražjo Aleksandro pogosto razvaja s takšnimi in drugačnimi dobrotami. V smeh nas bo spravljal v glavni vlogi komične serije Ja, chef, da pa bo njegova igra res prepričljiva, mu je na pomoč priskočil kuharski mojster Bine Volčič. Ta je izuril igralsko ekipo, Jurija pa pohvalil, da je naravni talent v kuhinji in da ve vse o nožih, o katerih je poučil tudi njega. »Ja, noži so eden izmed mojih fetišev,« se je pošalil Zrnec. Serijo snemajo v studiu, ki meri kar 2400 kvadratnih metrov in je največji v Sloveniji, poleg tega pa se dogajanje ne bo odvijalo zgolj v kuhinji, temveč tudi v restavraciji, ki lahko sprejme 150 gostov.

