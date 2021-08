Prelepa Kitty Spencer je bila dih jemajoča nevesta

V teh dneh se je pred očmi javnosti odvrtela še ena poročna pravljica. Nečakinja princese Diane, lady Kitty Spencer, se je v Italiji poročila z 62-letnim milijarderjem Michaelom Lewisom. Poroka je bila v Villi Aldobrandini v Frascatiju. Prestižna vila s pogledom na Rim je še vedno v lasti slavne in vplivne družine, katere ime nosi, svoj čarobni videz pa dolguje baročnim arhitektom in umetnikom. Lepa hči Dianinega brata grofa Charlesa Spencerja se je poročila v čudoviti obleki s podpisom dvojca Dolce & Gabbana, v kateri je jemala dih. Izbira modne hiše ni bila naključje, saj je Kitty ena od muz slavnih oblikovalcev in obraz ene od njunih oglasnih kampanj, od nedavnega pa tudi njihova ambasadorka. Tridesetletnica je z več kot tri desetletja starejšim Lewisom hodila že več kot dve leti, a sta se skrivala pred očmi javnosti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: