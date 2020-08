Nekateri znani Slovenci pa so se kljub opozorilom opogumili in se odločili, da si bodo uresničili željo in poletje preživeli nekje daleč stran. Nas so navdušili s svojimi popotniškimi fotografijami, ob ogledu njihovih dopustniških utrinkov pa smo tudi mi sanjarili o pobegu v daljne kraje.