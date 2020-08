Prek trnja do zvezd

Diano sem prvič srečal leta 1981, tik pred poroko s princem Charlesom. Bil sem na zabavi pri princu Andrewu za njegov enaindvajseti rojstni dan v Windsorskem gradu. Z Rayem Cooperjem naj bi poskrbela za zabavo. Večer je bil kot z drugega sveta. Zunanjost gradu je bila osvetljena v psihedeličnih barvah, pred najinim nastopom pa je za zabavo skrbel didžej s svojo opremo. Ker je bila tam tudi kraljica in nihče ni hotel biti žaljiv do kraljevskih čutov, so glasnost tako znižali, da je bila najnižja mogoča, preden bi vse skupaj kar izklopili.Dobesedno si lahko slišal hojo, ker je bila glasnejša od glasbe. Princesa Ana me je prosila, ...