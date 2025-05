Prehranska dopolnila: resnica in znanost pri iskanju optimalnega zdravja (Suzy)

Nutraceutika, navdihujoče področje na presečišču prehrane in farmacevtike, me že več kot 20 let vodi na raziskovalno pot razumevanja, kako lahko določena hranila podpirajo optimalno zdravje. Raznobarvne embalaže prehranskih dopolnil na policah lekarn in trgovin vabijo s privlačnimi obljubami – od upočasnjenega staranja do neomejene energije in okrepljene odpornosti. Ob poplavi izdelkov in pogosto nasprotujočih si informacij se postavlja ključno vprašanje: katera resnično delujejo, katera so vredna našega zaupanja in kako jih izbrati. Prehranska dopolnila so koncentrirani viri hranil ali drug...