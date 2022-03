Predsednikov sin rad gospodinji

Edini sin našega predsednika republike Boruta Pahorja že več let ljubi postavno lepotico Tiso Lozej. Svetlolaska je njegovo srce ogrela, ko je bil Luka še srednješolec, danes pa je ta marljivi študent videti zaljubljen bolj kot kdajkoli prej.

To dokazujejo številni posnetki njegove najdražje, ki se rada pohvali z njunimi izleti, druženjem ob dobri jedači in pijači, branjem knjig in romantičnim razvajanjem v dvoje. Tokrat pa je malce presenetila z objavo in svojega najdražjega pokazala v drugačni luči, kot smo ga vajeni.

Mladeniču se gospodinjska opravila prav nič ne upirajo.

Ujela ga je namreč med pomivanjem tal, kar je pohvale vredno, saj biti pravi kavalir ne pomeni ženski le odpreti vrat ali je na povsem običajen dan presenetiti z dišečim šopkom, temveč tu pa tam poprijeti za kakšno metlo ali krpo in najdražji privoščiti nekaj trenutkov oddiha.