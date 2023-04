Pred Nušo Lesar so sladke skrbi

Življenje se včasih z nami rado sporazumeva prek številk, s čimer se verjetno strinja tudi priljubljena voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar. Simpatična televizijka se namreč te dni poslavlja od sodelavcev, ki so v zadnjih letih postali njena druga družina, in se iskreno veseli porodniškega dopusta, na katerega odhaja sredi aprila.

Naključje je hotelo, da zadnjič pred kamere stopi 14. aprila, prav štirinajstica pa ima v trenutni zgodbi veliko vlogo, saj letos proslavlja prav toliko let, odkar se je priključila ekipi dnevnoinformativne oddaje. Z velikim vznemirjenjem in pričakovanjem povsem novih življenjskih izzivov je Nuša voditeljsko štafeto predala kolegici Suzani Perman, ki se je nedavno vrnila s porodniškega dopusta, Nuši pa na srce položila, naj si do velikega dne nabere novih moči.