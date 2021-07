Pred nami je eden najlepših poletnih tednov

Petek, x. x. Petek, 9. julij

Spustite vse, kar vam ne služi več, da napravite prostor za novo. Ne začenjajte novih projektov, ampak zaključite stare. Vzemite si čas za počitek, saj so energije mlaja, ki se dovrši zvečer, naporne.

Sobota, 10. julij

Čas je za družinski izlet, piknik, krajše počitnice. Vzemite si čas za bližnje, se sprostite, kaj dobrega pojejte in popijte, če se le da, tudi zaplavajte ali preberite dobro knjigo v senci borovcev. Lep dan bo.

Nedelja, 11. julij

Merkur bo vstopil v raka in nas omehčal. Ne bomo se več tako odločno postavljali zase, bolj občutljivi bomo in težje postavljali meje. Bomo pa veliko bolj sočutni in rama, na katero se lahko naslonijo prijatelji.

Ponedeljek, 12. julij

Izkoristite čudovit dan! Tudi v službi vam bo šlo vse kot po maslu, a raje pojdite prej domov in se kam odpravite, saj bo v zraku občutek čarobnosti in lahko vas doleti kakšno prijetno presenečenje. Uživajte!

Torek, 13. julij

Dan za ljubezen, strast, užitke! Ozrite se okoli sebe za novo romanco, vzemite si čas za partnerja, užijte poletje v vsej njegovi polnosti in širite veselje. Venera in Mars bosta poskrbela, da boste uživali.

Sreda, 14. julij

Z Luno v devici boste sicer pridni, delavni in usmerjeni v službene projekte, a vam bo šlo vseeno vse gladko od rok, kar vas bo spravilo v dobro voljo. Odprite se novim idejam, poiščite nove rešitve.

Četrtek, 15. julij

Navdih, upanje, hrepenenje, povečana intuicija in ustvarjalnost vas bodo vodili skozi dan, ki se bo zdel pravljičen. Lahko se vam zgodi nekaj lepega in se vam uresniči kakšna skrita srčna želja.

Končno prihaja vesel in optimističen poletni čas, ki smo ga tako težko pričakovali. Pred nami je namreč eden najlepših, najbolj spodbudnih, sproščenih poletnih tednov. Najbolj ga bo barvala konjunkcija Venere in Marsa v ognjenem levu, ki lahko zaneti kakšno novo romanco, podžge strasti, pričara vroče ljubezenske dogodivščine oz. poskrbi, da bomo uživali in nam bo lepo, kjerkoli že bomo. Petkov mlaj v raku kaže, da se bomo obrnili navznoter, se več posvečali družini in oddihu ter bomo manj poslovno naravnani. V ponedeljek se Merkur poveže z Jupitrom in prav tako prinaša zadovoljstvo, obilje, dobre novice in priložnosti.Za piko na i se v četrtek Sonce s sekstilom poveže z Neptunom, kar nam bo prineslo navdih, ustvarjalnost, poglobilo ukvarjanje z duhovnostjo ter nam uresničilo kakšno skrito željo. Ne pozabite, da je Jupiter do konca meseca še v ribah, kjer prinaša upanje in sočutje, zato je to čas, ko se splača odpraviti na počitnice.