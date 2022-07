Selitev princese Eugenie: pred dramo je zbežala na Portugalsko

Vnukinja britanske kraljice princesa Eugenie se je z možem Jackom Brooksbankom in sinom Augustom na vrat na nos preselila na Portugalsko, saj ima dovolj drame, ki se trenutno odvija v palači.

Družinica se je preselila na toplo.

Princesin mož je namreč dobil službo v marketingu v enem od tamkajšnjih zasebnih obalnih letovišč in zakonca nameravata čas preživljati med Veliko Britanijo in domom na jugu Lizbone. Vseeno bosta sicer obdržala rezidenco ob Kensingtonski palači, Ivy Cottage, v kateri sta bivala, preden sta se pred prihodom prvorojenca za kratek čas preselila v britanski dom princain, Frogmore Cottage, ker je bil bliže njenim staršem.

Eugenie naj bi ta odmik od ponorele Velike Britanije močno potrebovala, saj ji ni bilo lahko, ko je njen oče, princ Andrew, pristal v nemilosti družine in javnosti. Potrebuje tudi prostor zase, da bi vsaj nekaj let uživala mirno družinsko življenje in se povsem posvetila vzgoji enoletnega sina. Šušlja se namreč, da močno upa, da bo še enkrat zanosila.