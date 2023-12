Pred časom je bil odvisen od drog in alkohola (Suzy)

Rodil se je v Washingtonu, D. C., odraščal z mamo v Tennesseeju. Očeta alkoholika je videl samo dvakrat v življenju. V zgodnjih dvajsetih se je po atentatu na Martina Lutherja Kinga ml. pridružil gibanju Black Power. Ko so začeli nakupovati orožje in postali zanimivi za FBI, ga je mama poslala v Los Angeles.

Najprej je nameraval študirati morsko biologijo, potem arhitekturo in nazadnje igro.

Priznal je, da ga sploh ni zanimalo, kateri lik bi v Vojni zvezd igral, samo zraven je želel biti.

Konec sedemdesetih je živel v New Yorku in postal odvisen od drog in alkohola ter se večkrat predoziral. Svoj preboj je doživel z vlogo kriminalca v filmu Prava stvar, ki mu je takoj sledil Šund, za vlogo je bil nominiran celo za oskarja. Postal je ljubljenec tako občinstva kot režiserjev, predvsem s Quentinom Tarantinom je pogosto sodeloval.

V filmu Nezlomljivi režiserja M. Mighta Shyamalana

Skupno je nastopil v šestih Tarantinovih filmih, kar je največ med igralci (na fotografiji v Podlih osem).

Igral je tudi v Umri pokončno, sagi Vojna zvezd in posodil glas Ledenemu v Neverjetnih, gledali smo ga še v Maščevalcih in drugih superjunaških filmih, v katerih je igral Nicka Furyja. Leta 2021 je kot kulturna ikona dobil častnega oskarja. Vse od leta 1980 je poročen z LaTanyo Richardson, ki jo je spoznal na kolidžu.

Z LaTanyo imata hčerko Zoe.

Pridružil se je tudi vesolju Marvelovih junakov.