Pred 30 leti se je poročil z Romano

Letos sta postala dedek in babica, saj je prvega sina dobil njun prvorojenec Svit Oliver.

Med brskanjem po arhivih in starih fotografijah lahko naletimo na izjemne trenutke, ki pa žal prepogosto ostanejo pozabljeni. Med njimi na srečo niso črno-bele fotografije s poroke nekdanjega nogometnega selektorja slovenske izbrane vrstein njegove žene, ki sta te dni, natančneje 22. decembra, praznovala okroglo, kar trideseto obletnico poroke. Nanjo so se spomnili v Muzeju novejše zgodovine.»Med našim raziskovanjem včasih naletimo tudi na zelo zanimive posnetke. Tako je fotoreporterv svoj objektiv ujel Srečka Katanca na njegov poročni dan. Par si je zvestobo obljubil na Ljubljanskem gradu. Kar nas je presenetilo, pa je, da o poroki takratnega zvezdnika italijanskega nogometnega kluba Sampdorio časopis Dnevnik ni poročal,« so zapisali ob fotografijah.Srečko in Romana svojega okroglega jubileja žal nista proslavila skupaj, saj se on mudi v Iraku, kjer je zaposlen kot nogometni selektor.