Prebujena Nika Zorjan: Še bom morala delati na sebi (Suzy)

Mesec dni pred koncertom v Križankah je Nika Zorjan za predstavnike medijev in prijatelje organizirala izlet z ladjico po Ljubljanici. Na krovu jih je pogostila s penino iz Radgonskih goric, za lačna usta je poskrbel Kodila Gourmet. Zbranim je zapela nekaj uspešnic in jih razveselila z najnovejšo pesmijo Klišé, ki bo izšla kmalu, le nekaj tednov za njeno zadnjo skladbo Lažnive oči. Ob tem je že napovedala tretjo z naslovom Nepozabljena, ki jo bo zapela v Križankah in jo je napisala sama. »To je bil pravi akustični koncert sredi reke, česar še nisem doživela. Ni nas zmotila niti huda vročina. V...