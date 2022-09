Praznovanje za kraljico in načrti za princeso

Na španskem dvoru se obeta praznovanje za kraljico Letizio, ženo kralja Felipeja VI., saj bo 15. septembra praznovala abrahama. Njena zanimiva življenjska zgodba se je začela v španskem Oviedu, rodila se je mami medicinski sestri in očetu novinarju. Stopila je v očetove čevlje, po študiju poročala za več španskih časopisov in kariero nadaljevala kot televizijska novinarka, sprva kot dopisnica televizijske mreže CNN in nato kot novinarka Televizije Španija.

Njuno poroko je v Španiji spremljalo 25 milijonov ljudi.

Med poročanjem je leta 2002 spoznala sedanjega moža Felipeja, tedaj princa Asturije, njuna zaroka, ki je v kraljevi družini povzročila nemalo hude krvi, je bila za mnoge presenečenje. Ne samo ker se je Letizia kot običajna državljanka zaročila s princem, temveč tudi, ker je bila pred tem že poročena. Leta 1998 se je namreč poročila z učiteljem Alonsom Guerrom Perezom, a se je zakon že naslednje leto končal. Ker je bil sklenjen le civilno, sta se 22. maja 2004 Letizia in princ Felipe lahko cerkveno poročila v katedrali v Madridu in postala je princesa Asturije. Ko je njen tast kralj Juan Carlos leta 2014 abdiciral s prestola, je Felipe postal kralj in ona njegova kraljica.

Princesa Leonora govori pet jezikov, njena mlajša sestra Sofija pa je ime dobila po babici, nekdanji kraljici Sofiji, ki je po abdikaciji moža ostala na dvoru.

V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, leta 2005 princesa Leonora in dve leti pozneje še Sofija. Prvorojenko čaka posebna naloga: sedaj princesa bo nekoč kraljica, in čeprav šteje komaj 16 let, se bodo kmalu začele temeljite priprave na vlogo, ki jo čaka. Princesa trenutno obiskuje drugi letnik Atlantskega kolidža v Walesu, po koncu izobraževanja pa bo šla po očetovi poti, saj jo čaka vojaško urjenje v vseh treh enotah španske vojske, ki se ji bo pridružila septembra 2023, deležna pa bo usposabljanja v kopenskih, vojaških ter letalskih silah. Po zaključku namerava študirati pravo, na svojo novo vlogo pa se pripravlja tudi tako, da na uradnih obiskih večkrat spremlja očeta in poslušalce prepriča z neverjetno samozavestnim nastopom.