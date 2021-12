Praznovanje v grdih puloverjih (FOTO)

Še v letu 2000, ko smo v kinematografih navijali za ljubezensko srečo nerodne, a simpatične Bridget Jones, so božični puloverji veljali za nekaj smešnega in nezaslišanega, tisti, ki so jih nosili, pa so, kot smo lahko videli tudi v omenjenem filmu, postali tarča posmeha.

Sofia Coppola si je pulover z Murrayjem nadela, ko je pripravljala božično oddajo z igralcem v glavni vlogi.

Kmalu za tem pa se je odnos mode in javnosti do teh posmeha deležnih oblačil spremenil in nenadoma je svoj grdi božični pulover moral imeti vsak, ki da kaj nase. Zvezdniki pri tem seveda niso izjeme. Zadnjih nekaj let znani obrazi kar tekmujejo, kdo si bo za božič oblekel bolj smešen pleteni kos.

Pravi hit so puloverji z zabavnimi napisi in slikami znanih obrazov, v katerih smo v preteklosti med drugim videli režiserko Sofio Coppola ter igralki Demi Moore in Tori Spelling. Prva si je nadela pulover z obrazom igralca Billa Murrayja, druga s podobo predsednika Baracka Obame, tretja pa s podobo matere Kardashianovega klana Kris Jenner. Katera je izbrala bolj duhovitega, pa presodite sami.