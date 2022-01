Praznovanje v avanturističnem duhu

Nekdanja otroška zvezdnica, podjetnica in vplivnica Hajdi Korošec Jazbinšek te dni živi svoje sanje. Pred kratkim se je namreč z družino odpravila na prekrasni Mavricij, kjer je praznovala 43. rojstni dan. »Preživela sem enega najlepših rojstnih dni. V raziskovalnem duhu sem bila obkrožena z najpomembnejšimi ljudmi v svojem življenju, obdana z najlepšo naravo, živalmi, odlično kulinariko, in imela sem možnost spoznati hinduizem, ki te popelje na nove stopnje razumevanja sebe in okolice,« je Hajdi hvaležna za vse, kar se ji dogaja.

»Preden se poročiš, pojdi z njim na potovanje.«

Sicer pa se je ob pristanku na tem čudovitem rajskem otoku v Indijskem oceanu pošalila, da zdaj ve, da se je poročila s pravim človekom. »Oče mi je vedno govoril, da, preden se poročiš z nekom, pojdi z njim na potovanje, takrat bom najbolj spoznala, ali je to partner, ki bo z mano v dobrem in slabem. To je zagotovo eden najboljših nasvetov, ki so mi ga dali moji starši,« je po 24-urnem potovanju pohvalila svojega Urbana in njuna sinova, Danteja in Evana.