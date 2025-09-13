Praznovanje Tadeja Piška: Tatu za prvo obletnico poroke (Suzy)

Edini poročni utrinek, ki sta ga lani delila na instagramu.

Čisto brez pompa in v intimi sta se pred letom dni poročila priljubljeni igralecin njegova, doktorica zgodovine. »Poroko sva želela narediti po najino, brez glamurja, samo dobra zabava ter druženje z najbližjimi in prijatelji. To nama je tudi uspelo,« pove Tadej in doda, da je recept za partnersko srečo preprost, na prvem mestu je spoštovanje. Če partnerja spoštuješ, ni težav, niti če misli drugače kot ti, saj to ni povod za spor, ampak za pogovor, v katerem še bolje spoznata drug drugega. To njima uspeva že vrsto let. Po drugi strani je med njima tudi veliko občudovanja, zanimanja in truda, saj je obema jasno, da partnerstvo ne more obstati, če v napetih urnikih ne najdeta časa za družino. Ob prvi obletnici sta si zato podarila čisto posebno darilo – tetovažo. Enaka tatuja, ki simbolizirata, da sta partnerja v 'zločinu' in pirata za vse življenje.