Praznovanje Andreja Škufce: ženo povabil na večerjo domov

Zavrtela sta se pred štedilnikom

S korono se je dodobra spremenilo tudi življenje nekdanjega vrhunskega plesalca in strogega sodnika v šovu Zvezde plešejo. Namesto da bi dneve preživljal po plesnih dvoranah širom sveta in hodil na tekmovanja, ostaja doma.Prej je potovanja združeval tudi z drobnimi popotniškimi radostmi – obiskom restavracij. Zdaj pa so njihova vrata zaprta in tudi pred kratkim, ko je praznoval 47. rojstni dan, ob tej priložnosti ni mogel peljati na večerjo svoje drage žene, da bi proslavila njegov praznik in nazdravila. A iznajdljivi Andrej se je znašel drugače – ženo je povabil na večerjo kar domov. Lepo sta se oblekla, pripravila slovesne pogrinjke in kozarček penine ter se zavrtela pred štedilnikom v domači kuhinji.Ob tem sta se dodobra nasmejala in se odlično zabavala. Oba pa vseeno komaj čakata, da se ukrepi sprostijo in bosta brbončice lahko razvajala tudi v restavraciji.