Prazniki pri družini Avsenik: Končno smo lahko spet vsi skupaj

Glava družine Gregor Avsenik je skupaj s hčerko Moniko in sinom Sašem potegnil črto pod starim in razkril načrte za novo leto. Če je bilo preteklo idealno za ustvarjanje valčkov, se bomo v prihajajočem spet poskočno vrteli ob ritmih polke. Tudi njih je 2020. navdalo s težkimi preizkušnjami, a jih je hkrati obogatilo s spoznanjem, da je največje bogastvo v podpori bližnjih in brezpogojni družinski ljubezni.Kaj se pri vas dogaja na božični in silvestrski večer?Monika: Še vsa leta do zdaj smo bili na božični večer vsi doma, tudi oče Gregor in brat Sašo. Na ta večer ni bilo tako imenovane 'špilarije'. ...