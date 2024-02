V takšnih modnih kreacijah so se na podelitvi Grammyjev pokazali znani (FOTO)

Letošnje leto so slavili novi oziroma vsaj manj znani obrazi, saj je največ grammyjev odnesla Phoebe Bridgers, ki je dobila tri s skupino boygenius in enega samostojnega, po tri so dobili še SZA, Killer Mike in Victoria Monét. Veliki met je uspel tudi ustvarjalcem skladb za film Barbie, na odru pa je prvič v karieri presenetila legendarna Joni Mitchell.

Ne gre nam iz glave

Dolce & Gabbana sta za Kylie Minogue ustvarila obleko, ki si je ne moremo izbiti iz glave.

FOTO: Profimedia

Dvojna zmagovalka

Taylor Swift je v Schiaparellijevi obleki domov odnesla dva grammyja, najprej za pop album. Ko je dobila še nagrado za album leta za Midnights, je podrla rekord, saj je edina izvajalka s štirimi tovrstnimi nagradami. Poslušalce je nagradila z novico, da bo aprila izšel nov album.

FOTO: Profimedia

Lesketajoča se zvezda

Nominiranka Janelle Monáe se je odločila za bleščečo Armanijevo obleko.

FOTO: Profimedia

Prerojena

Ne le da se je znebila odvečne teže v obliki bivšega moža, ki ji je želel pobrati večino premoženja, pač pa je Kelly Clarkson karieri pevke dodala še uspeh s pogovorno oddajo, vitkejšo linijo in vsekakor najbolj čednega spremljevalca: sedemletnega sina Remyja.

FOTO: Profimedia

Štrli iz povprečja

Na vsaki podelitvi nagrad se najde nekdo, ki tam nima kaj dosti iskati, pride se samo zabavat. To je bila letos spet brazilska manekenka Alessandra Ambrosio, ki je bila v obleki hiše Avellano videti, kot bi bila oblečena v tekoči glamur.

FOTO: Profimedia

Sramežljivka

Čeprav je ena najbolj v zvezde kovanih glasbenikov, je Lana Del Rey zelo sramežljiva umetnica, ki se raje drži v ozadju, obleko pa je našla v nakupovalnem centru.

FOTO: Profimedia

Legenda

Po dolgem času se je za javni nastop odločila Céline Dion, ki je nagrado za album leta predala Swiftovi. Nagradili so jo s stoječo ovacijo, legendarna pevka pa je na oder prišla v družbi spremljevalca, ki ji je nudil oporo.

FOTO: Profimedia

Iz arhiva

Pevka Olivia Rodrigo si je privoščila belo Versacejevo obleko iz arhiva.

FOTO: Profimedia

Ivana Orleanska

Angleška pevka albanskega rodu Dua Lipa se je v obleki Courrèges počutila kot francoska bojevnica, je povedala.

FOTO: Profimedia

Svojevrstna

Pred časom je že kazalo, da se bo Billie Eilish odločila za bolj ženstvena oblačila, a je na večeru grammyjev dokazala, da ji je za to kaj figo mar.

FOTO: Profimedia

Srečni par

Pred leti je škotski DJ Calvin Harris grammyje obiskoval kot spremljevalec Taylor Swift, letos je na podelitev prišel v družbi britanske radijske osebnosti Vick Hope, ki je lani postala njegova žena.

FOTO: Profimedia

Večno drzna

Miley Cyrus, ki je letos prvič dobila grammyja, je v zahvalnem govoru preskočila očeta Billyja Raya Cyrusa, na rdeči preprogi pa se pojavila skoraj povsem gola, saj je bila njena obleka hiše Maison Margiela sestavljena samo iz varnostnih zaponk.