Praznični piškoti

Za vas smo izbrali dva preprosta recepta, s katerima si lahko hitro potešite željo po sladkem, na www.odprtakuhinja.si pa jih najdete še veliko več.Ježki v božični preoblekiRumove kroglice ali ježki, kot jim pravijo nekateri, so večini zelo okusne, te pa še posebno sočne.* 2 sladki mandarini (olupljeni 175 g oz. zmleti v blenderju 185 ml)* 160 g mletih sladkih piškotov* 10 g mlete rožičeve moke* 1/2 žličke cimeta* žlička medu* žlička ruma ali rumove aromeMandarini olupimo, damo v mešalnik in temeljito zmeljemo. Piškote in zmleti mandarini pomešamo, nato počasi dodajamo druge sestavine in sproti mešamo, da dobimo gosto mazavo zmes. Z rokami oblikujemo za oreh velike kroglice, jih povaljamo v mletih mandljih ter postavimo v hladilnik za približno uro – in že so pripravljeni na sladkanje. Čokoladni razpokančki s presenečenjemS pomarančo, žlahtno čokolado in ščepcem solnega cveta za dodatno presenečenje bo v vaših ustih pokalo od imenitnega okusa.* 200 g temne čokolade s pomarančo* 60 g masla* 2 jajci* 100 g sladkorja v prahu* 100 g rjavega sladkorja (demerara)* 120 g pšenične bele moke* 25 g grenkega kakava v prahu* žlička pecilnega praška* solni cvetPečico ogrejemo na 180 stopinj. V kozico vržemo maslo in nalomimo temno čokolado s pomarančo, mešamo nad nizkim ognjem, da se čokolada povsem raztopi. Odstavimo in počakamo, da se ohladi. V skledo ubijemo jajci in nanju stresemo tako rjavi sladkor kot tistega v prahu. Z mešalnikom mešamo, da nastane svetla zmes, sladkor pa se povsem raztopi – približno 6 minut. Mlačno čokolado primešamo k stepenima jajcema. V drugi posodi zmešamo moko, kakav in pecilni prašek, nato vse primešamo k čokoladni zmesi. Pekač prekrijemo s papirjem za peko. Z dlanmi oblikujemo kroglice in jih postavimo na pekač, če je masa preveč lepljiva, pa si pomagamo z žlico. Pazimo, da si kroglice na pekaču niso preblizu, saj se bodo razlezle v lične piškote. Na vsako frcnemo še mini ščepec solnega cveta in pekač postavimo v pečico za 9–11 minut.