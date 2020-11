Vse je mogoče

Radijska voditeljica Tanja Kocman ne skriva, da ljubi božič in ga bo vedno ljubila, saj iskreno verjame, da ljudje potrebujemo odmor od rutine. Ona ga najde v navdušenju nad idejo, da je vse mogoče. »In ta je doma v decembru. Zato ostajam otrok, ostajam zalezovalka Božička in novembrska okraševalka. Doma in sebe,« razkrije svoj odnos do veselega decembra, ki se zanjo začne z enomesečno uverturo. Za nameček pa v svojem duhovitem slogu zaključi z mislijo: »Za mano pa vidite jelko. Najlepšo stvar božiča in najbolj tečno ime leta 2020.«