Le kdo jih ne bi, poglejte te poslasitce (FOTO)

Pehtranova torta

Dvobarvna pletenica

Pehtranova skutna torta*170 g maslenih piškotov*80 g masla*3 jajca*500 g skute*30 g svežega pehtrana*250 g milerama*160 g sladkorja*30 g gustina*vrečka vaniljevega sladkorja*sok in lupinica pol limoneNajprej se lotimo piškotnih temeljev. Piškote zmeljemo, maslo raztopimo in oboje zmešamo ter pritisnemo ob dno pekača, ki je prekrit s papirjem za peko. Porinemo ga za pet minut v pečico, segreto na 160 stopinj. Jajca ubijemo in jih skupaj z navadnim in vaniljevim sladkorjem mešalnikom stepamo šest minut. V drugi posodi zmešamo skuto, mileram, limono, limonovo lupinico in gustin. Sveži pehtran drobno nasekljamo, ga stresemo k drugim sestavinam in premešamo.Jajčno zmes s spatulo vmešamo v skut­no zmes, dobljeno maso pa vlijemo v pekač s piškotnim dnom. Pečica že od prej pridno čaka pri 160 stopinjah, za kar jo nagradimo z enourno peko torte. Zadnjih 10 minut temperaturo dvignemo na 170 stopinj. Ko je peka končana, pečico ugasnemo, pripremo vratca in pustimo, da se torta počasi ohladi v njej, sicer bi prav žalostno popokala. Sledi vaja iz potrpežljivosti – torto zbašemo v hladilnik vsaj za šest ur, še raje čez noč. Okrasimo jo s stepeno smetano in čokoladnimi jajčki.Puhaste enoporcijske pince*180 ml + 2 žlici mleka*1 žlica sladkorja*25 g svežega kvasa*500 g moke*60 g sladkorja v prahu*25 g vaniljeva sladkorja*3 jajca velikosti M*1 rumenjak*3 žlice ruma*50 g masla*pol žličke soliMleko s sladkorjem segrejemo le toliko, da je rahlo toplo, in vanj nadrobimo svež kvas. Premešamo in pustimo 15 minut, da kvasovke opravijo svoje delo. V večjo posodo stresemo moko in na sredini naredimo jamico, v katero stresemo obe vrsti sladkorja, dodamo jajci, rumenjak, rum in stopljeno maslo. Po zgornjem robu moke posujemo sol. Dodamo še vzhajan kvas in začnemo gnesti. Po 15 do 20 minutah dobimo gladko in mehko kvašeno testo.Po potrebi lahko dodamo še žlico ali dve moke. Zgneteno testo oblikujemo v hlebček in ga, pokritega s kuhinjsko krpo, vzhajamo dobro uro, da se količina podvoji. Vzhajano testo razdelimo na šest enako težkih kosov. Iz vsakega kosa oblikujemo majhen čvrst hlebček oziroma kroglico. Najlažje jo oblikujemo tako, da testo na spodnji strani stisnemo skupaj, nato pa damo kroglico na pult, nanjo položimo dlan in krožimo, da postane njena površina čvrsta in gladka. Oblikovane kroglice preložimo na pekač, prekrit s papirjem za peko. Pokrijemo jih s kuhinjsko krpo in vzhajamo še približno 45 minut. Pečico segrejemo na 170 stopinj. Vzhajane hlebčke premažemo z razžvrkljanim jajcem, ki smo mu dodali 2 žlici mleka, in na vrhu naredimo zareze. Pince pečemo približno 25 minut. Ko so pečene, jih za 10 minut pokrijemo z vlažno kuhinjsko krpo (ki ne sme biti oprana z dišečimi praški), da bodo še bolj mehke in puhaste.Dvobarvna pletenica*520 g moke*vrečka suhega kvasa*2 jajci*2 dl mleka*60 g masla*ščepec soli*žlica ruma*80 g sladkorja*lupinica 1 limone*100 g mletih orehov*70 g sladke smetane*3 žlice sladkorja*žlica ruma*žlica kisle smetane*200 g nepasirane skute*zavitek vaniljevega sladkorja*2 žlici sladkorja*jajce*lupinica pol limoneTesto: pripravimo kvasni nastavek – toplo mleko zmešamo z dvema žlicama sladkorja in kvasom, nato počakamo, da se vse skupaj dvigne. V posodo namečemo moko, jajci, preostali sladkor, stopljeno maslo, rum, limonovo lupinico in sol. Primešamo kvasni nastavek in zgnetemo v testo, ki naj pokrito na toplem vzhaja okroglo uro. Pripravimo orehov nadev: sladko smetano segrejemo do vrelišča in z njo prelijemo mlete orehe. Pustimo, da se poparjeni orehi shladijo, nato primešamo sladkor, rum in kislo smetano. Skutni nadev: v posodo stresemo skuto, sladkor, vaniljev sladkor in lupinico pol limone. Jajce ubijemo v drugo posodico in ga razžvrkljamo. Polovico ga zlijemo k drugim sestavinam, polovico prihranimo.Vse skupaj zmešamo do mazave zmesi. Če je nadev preredek, dodamo žlico piškotnih drobtin. Pečico vključimo na 180 stopinj. Testo razpolovimo, polovico razvaljamo v pravokot­nik velikosti 25 x 40 cm in ga do roba premažemo z orehovim nadevom, nato ga tesno zvijemo. Postopek ponovimo še z drugo polovico testa in skutnim nadevom. Oba zvitka po dolgem prerežemo na pol, nato skupaj postavimo eno orehovo in eno skutno polovico. Po dve polovici različnih barv spletemo v kito, ki jo združimo na obeh koncih. Če nekaj nadeva uide ven, ne bo nič hudega. Obe pletenici prenesemo na pekač, prekrit s papirjem za peko. Po delu brez nadeva ju premažemo s prihranjenim razžvrkljanim jajcem in potisnemo v pečico za 25 minut.