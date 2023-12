Praznična čarobnost v rdečem (Suzy)

Tradicionalno je povezana z eleganco in glamurjem, zato rdeča šminka predstavlja močan izraz samozavesti in ženstvenosti, med prazniki pa simbolizira veselje, ljubezen in praznično razpoloženje. Odlično se ujema z drznejšim modnim slogom, ki v tem obdobju pomeni bleščeče modne kose ali elegantne črne kreacije.

Prava šminka

Da bi bili z rdečo šminko videti zares dobro, moramo izbrati pravi odtenek za svoj podton kože. Hladni toni so primerni za tiste z rožnatim ali modrim podtonom, medtem ko topli toni rdeče bolj ustrezajo tistim s toplo rumenim podtonom. Pri intenzivnosti barve se odločajte glede na priložnost. Svetlejše odtenke izberemo za vsakodnevni videz, bolj intenzivne za večerno praznovanje. Za dolgotrajen videz je pametno izbrati formulo, ki zagotavlja obstojnost in hidracijo, da bomo lahko brez skrbi uživali v ponujenih prazničnih dobrotah.

Močne barve YSL Rouge Pur Couture združuje močne barve in vrhunsko nego. Vsebuje do 80-odstotno negovalno osnovo za nego ustnic. Visoka koncentracija ceramidov izboljšuje vlažilno pregrado ustnic. Tuberoza in opuncija (vrsta kaktusa) z vrtov skupnosti Ourika popeljeta ustnice na čutno popotovanje v maroško gorovje Atlas in prinašata intenzivno nego in 16-urni občutek udobja. YSL Beauté je podprl ustanovitev zadruge žensk za gojenje teh rastlin na vrtovih skupnosti, s čimer je pomagal tamkajšnjim ženskam, da so bolj finančno neodvisne.

Močne barve. Foto: promocijski material

Pri ličenju je ključna individualnost, zato si privoščite eksperimentiranje z različnimi odtenki in tehnikami, da odkrijete videz, ki vam najbolj ustreza in poudarja vašo lepoto. Na splošno lahko izbirate med klasičnimi kombinacijami ličenja.

Brezhibna eleganca

Kožo prekrijte s podlago, korektorjem in pudrom. Nanesite čim bolj nevtralna senčila, ki na obrazu ne bodo izstopala. Poudarite trepalnice z maskaro. Uporabite mat šminko za eleganten, a klasičen videz ustnic.

Enakomerna polt Serum za obraz Dr. Dennis Gross 15% Vitamin C Firm & Bright odpravi videz neenakomerne polti ter zmanjša vidnost drobnih linij in gub. Serum združuje mlečno kislino s 15-odstotno L-askorbinsko kislino, skupaj z izvlečki murve in sladkega korena, ki zmanjšujejo znake staranja zaradi izpostavljenosti soncu. Poskrbi za čvrstejšo kožo, okrepi vlažilno pregrado ter posvetli temne madeže na koži. Primerno za normalno in mešano kožo.

Za enakomerno polt. Foto: promocijski material

V slogu božiča

Uporabite lahko bleščičasta senčila v zlatih in srebrnih tonih. Videzu dodajte bleščice pod obrvi in v notranji kotiček oči. Ustnice obarvajte s šminko s kovinskim sijajem.

Osupljive trepalnice. Foto: promocijski material

Praznični sijaj

Nanesite zlate odtenke senčil na veke. Oči poudarite s črnim svinčnikom za oči oziroma črtalom. Uporabite šminko s sijajem. Ličnice poudarite z rahlo sijočim, oranžno-rjavim senčilom za lica.

Klasični glamur

Po mačje obrobite oči s črnim črtalom. Nanesite šminko. Dodajte rdeč lak za nohte.

Foto: promocijski material