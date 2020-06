Pravljična poroka in nadomestno poročno potovanje

Filip in Nastja bosta namesto na Mavriciju medene tedne preživela v Črni gori.

Praznovala sta v družbi 60 svatov.

»Bilo je res pravljično! Ne samo obred, temveč ves dan,« je ves srečen povedal, edinec voditeljice, ki si je za svoj najlepši dan v življenju izbral kraško vasico Štanjel. Tja sta z izvoljenkopovabila približno šestdeset svatov in uživala od prvega do zadnjega trenutka. V ponedeljek zjutraj pa sta izklopila računalnike in mobilne telefone, ki so pri njunem marketinškem in podjetniškem delu nujni, in se odpravila na medene tedne.»Primarni načrt je bil, da odletiva na poročno potovanje na Mavricij. Zaradi nepotrebne panike glede koronavirusa je sedaj večina medcelinskih letov odpovedana, zaradi česar bo najin polet dosti krajši. Namesto tega sva se namreč odločila za potovanje v Črno goro, kjer se bova ne glede na vse imela zelo lepo,« sta nam tik pred odhodom zaupala prijetno utrujena, a zelo srečna gospod in gospa Pesek. Nastja je namreč svojemu priimku dodala še moževega.