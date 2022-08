Pravljična ljubezen Jureta Koširja: leta s Simono minevajo kot sekunde

Nekdanji smučarski as Jure Košir žari od ljubezni, ki jo pravljičnih sedem let negujeta s Simono Škrobar, temnolaso lepotico, s katero je razmerje začel leta 2015, še preden so predstavniki sedme sile izvedeli, da se je razšel z ženo Alenko, s katero ima otroke Alino, Aniko in Jalna.

Simona svojega dragega za rojstni dan rada preseneti s kakšnim potovanjem ali izletom.

Z Alenko sta se ločila leta 2014, ljubezen s Simono, s katero sta bila sprva prijatelja, pa je vzklila usodnega poletja, ko sta se po dolgem času znova srečala in se je obema svet obrnil na glavo. Pred tem si namreč nista predstavljala, da se bo iz poznanstva in simpatičnih pogovorov med njima razvilo nekaj več.

Pred dnevi sta praznovala že pravljičnih sedem let, odkar sta se zaljubila, poseben trenutek pa je Jure delil s svojimi sledilci na instagramu. »Sedem sekund … Ne, sedem let,« je kratko in jedrnato opisal njuno ljubezensko pravljico. Medtem ko nekateri trdijo, da je lahko sedmo leto za razmerje usodno, tega pri njiju ni ne videti ne čutiti, saj sta iz leta v leto čedalje bolj povezana. Čeprav ima Jure, ki je letos praznoval okroglih petdeset let, rad zasebnost, se sledilcem rad pohvali z lepo srčno izbranko, ki tako kot on obožuje adrenalin, športne aktivnosti, koncerte in potovanja.

Veliko jima pomenijo tudi družinski trenutki, zabave, skupna praznovanja in izleti po prelepi Sloveniji, ki jo vedno znova rada odkrivata, med drugim se zelo rada odpravita v hribe, kamor ju včasih spremlja Simonina psička Suri. Zaljubljenca ne skrivata, da obožujeta sosednjo Italijo, kamor sta se v preteklih letih večkrat zatekla po oddih in navdih, tisti, ki poznajo Jureta, pa pravijo, da je ob Simoni končno našel mir.

Prvo skupno fotografijo z Juretom je Simona objavila 12. januarja 2017, leto in pol po tistem, ko sta začela razmerje.

Največ pa mu seveda pomeni dejstvo, da se njegova najdražja izjemno lepo razume z njegovimi otroki, ki očetovo partnerico izjemno spoštujejo.

Letos sta občudovala Meteoro, grške samostane, zgrajene na mogočnih skalah.

Oba rada sedeta na kolo in se odpeljeta novim dogodivščinam naproti.

Zaljubljenca sta ljubitelja dobrih zabav.

Simona se z Alino, Aniko in Jalnom odlično razume, oni pa obožujejo njeno psičko Suri.