Pravi ključ do dobrega počutja

Vsaj takšne so napovedi kolumnistke in astrologinje Shane Flogie, ki pravi, da je ohranjanje visoke vibracije pravi ključ, da se bomo lahko počutili dobro in sledili svojemu poslanstvu. Poletna Suzy daje navodila, kako to doseči, saj vse, kar mislite, čutite in rečete, vpliva na vas.



Da boste bolj sproščeno preživljali poletje, je dobro vedeti tudi, da nova realnost ni naša prihodnost, da bo ta kaotična energija, ki smo ji priča, popustila, ko bo dosegla svoj namen. To je vizionarska napoved numerologinje Lili Sorum. Pišemo tudi o odnosih, saj je obdobje, ki smo mu priča, zelo burno in karmično. Zagotovo se vas bo dotaknil brutalno iskren zapis Zvezdane Mlakar, skozi kakšen križev pot partnerstva je šla in kaj se je naučila. Terapevtsko za vsakogar!



Naslovna zgodba je tokrat intervju z najsvetlejšo zvezdo slovenske estrade v tem letu Melani Mekicar. To poletje bo zanjo nekaj posebnega. Pa tudi za ljubitelje športa, saj bomo priča olimpijskemu dogajanju. Zato je Suzy na poletni pogovor odšla k Urški Žolnir Jugovar, judoistki in prvi dobitnici olimpijske kolajne za Slovenijo, ki je danes predvsem mama, a še vedno vpeta v olimpijsko dogajanje, ki ga z distanco seveda vidi zelo drugače.



Poleg zanimivih intervjujev vam poletna Suzy prinaša tudi 16 strani križank in sudokuja, s katerimi si boste lahko urili možgane na oddihu, razkriva trike za pripravo morskih poslastic, recepte za osvežilne in nenavadne brezalkoholne koktajle, skrivnost zdravilnih medicinskih gob in kaj posameznim znamenjem to poletje napovedujejo zvezde. Naj vam Suzy lepša poletne dni!





