Prava kraljeva upornica

Kaže, da je letošnji avgust mesec jubilejev! Enega je pred kratkim praznovala tudi princesa Anne, edina hči kraljice Elizabete II. Sedemdesetletnica je bila od nekdaj svojeglava in uporniška, z zelo sarkastičnim smislom za humor in brez vsakršnega strahu. To je dokazala, ko je pri 23 letih onesposobila moškega, ki jo je poskušal ugrabiti.



Bila je tudi prva članica kraljeve družine, ki je nastopila na olimpijskih igrah, pri 39 letih je bila celo nominirana za Nobelovo nagrado za mir za svojo dobrodelnost za otroke, takoj za princem Charlesom pa je najbolj zaposlena članica kraljeve družine.



Med karanteno je svojo mamo naučila uporabljati zoom, naziva princesa pa se je otepala vse do leta 1987. Čeprav je trenutno 14. v vrsti za prestol, pa se s tem niti malo ne obremenjuje.