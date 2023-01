Pozorni Franko Bajc

Ne glede na letni čas in vremenske razmere Franko Bajc večino časa preživi med konji. Pod Nanosom ima svoj ranč, kjer je ustvaril dom, poln ljubezni in pozornosti, za te plemenite živali.

»Obožujem naravo in živali, zato je vsak trenutek v njihovi družbi dragoceno darilo, ki si ga lahko dam. Obiskovalci, večinoma prijatelji in družinski člani, mi pravijo, da je videti, da uživam v pristni podeželski idili, in mi zavidajo, da sem s temi elegantnimi kopitarji vzpostavil tako trdno vez. Zaupajo mi in se ob meni počutijo varne, jaz pa jim to ljubezen vračam po najboljših močeh. Tukaj je moja oaza miru in spokoja, kjer si odpočijem misli, in čeprav je s konji veliko dela, ga opravljam z užitkom in komaj čakam, da se lahko spet družim s svojimi elegantnimi lepotci in lepoticami.«