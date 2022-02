Pozlačena doba: Paša za oči (FOTO)

Zadnje čase naše televizijske kanale polnijo vedno bolj ambiciozne nadaljevanke, ki kar tekmujejo v tem, katera bo bolj polna preobratov, čudovitih kostumov in zvenečih imen. Med te sodi tudi Pozlačena doba, pripoved o obdobju, ki je za ZDA pomenilo čas velikih gospodarskih sprememb, ko so mnogi neznansko obogateli ali izgubili vse premoženje ter se je razkorak med tradicionalno bogatimi rodbinami in novimi bogataši povečeval.

Kanadska igralka Carrie Coon, ki igra povzpetniško sosedo Bertho Russell, je znana po vlogi v filmu Ni je več.

V zgodbi stopimo v leto 1882 in spremljamo Marian Brook, osirotelo hčer južnjaškega generala, ki je umrl globoko zadolžen. Zato se v upanju na boljšo prihodnost preseli k svojima strogo konvencionalnima sorodnicama v New York, tetama iz premožnih družin Agnes van Rhijn in Adi Brook. A Marian seveda ne ve dobro, kaj se godi v visoki družbi, in se spoprijatelji s temnopolto Peggy Scott ter se nevede zaplete v družabni spopad med eno izmed svojih tet in neznansko bogatimi sosedi.

Nadaljevanko je ustvaril Julian Fellowes, ki nam je dal Downton Abbey, kjer je že uspešno prepletal zgodbe različnih družbenih slojev. V Pozlačeni dobi lahko med drugim vidimo tudi Cynthio Nixon, ki je v tej vlogi veliko bolj suverena kot v podobi po novem pobezljane Mirande v In kot bi mignil, ter vedno izvrstno Christine Baranski, ki je izjemna gledališka igralka in nas je navdušila tudi v obeh muzikalih Mamma Mia.

Mlada Louisa Jacobson igra osirotelo Marian, ki se spoprijatelji s Peggy (Denée Benton).

V nadaljevanki se zvrsti kar nekaj upodobitev znanih ameriških dedinj iz resničnega življenja, ki so vladale tej dobi, vse skupaj pa zaokrožijo kostumi, ki so vredni svojega pozlačenega pridevnika in ob katerih se zdi, kot bi odprli najbolj modne revije in podlistke iz tistega časa.