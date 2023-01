Pozdrav z Jamajke

Če si organizator največjega stand up festivala v regiji, se družiš z zabavnimi ljudmi, če snuješ največji reggae festival daleč naokoli, pa te pot prej ali slej zanese na Karibe. Andrej Težak - Tešky kot oče Panča in Overjama počne oboje, tokrat pa se je s svojo boljšo polovico in desno roko Majo Monrue in sodelavci podal na Jamajko.

Tam so obiskali tudi ministrico za kulturo, se srečali z nekaj glasbenimi velikani in legendami (Buju Banton, člani družine Marley, dogovorili so se za ekskluzivni nastop staroste dancehalla Kinga Jammyja), najbolj pa je na potovanju užival Majin sin Filip.

Overjam v nasprotju z nekaterimi drugimi festivali tudi z 11. edicijo ostaja v Tolminu, ob velikanih klasičnega reggaeja in njegovih sodobnih derivatov (Barrington Levy, Anthony B, Mad Professor, Stylo G idr.) pa se letos širi z glasbami sveta. Avgusta bo tam z bendom Egypt 80 nastopil tudi sin Fele Kutija Seun, domača publika pa komaj čaka na Dubiozo Kolektiv.