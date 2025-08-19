Povratek Nelly Furtado: Zadovoljna sem sama s seboj (Suzy)

Pred skoraj tridesetimi leti so Nelly Furtado pop skladbe, kot sta I'm Like a Bird in Say It Right, izstrelile med zvezde. A deset let pozneje, leta 2007, ko je kot mlada mamica na turneji nastopala in skrbela za hčerko, ni zmogla več. Pozneje je priznala, da je na odru, sredi koncerta, doživela živčni zlom.

Takrat si je vzela premor in poskrbela za svoje telesno in duševno zdravje. Prejšnjega zvezdniškega statusa si ni več povrnila, vendar ji je to precej ustrezalo. Januarja letos je na svojem profilu na instagramu objavila svoje fotografije v kopalkah in napisala, da ima rada svoje telo, kakršno je, in da namerava spodbujati ljubezen do sebe v vseh oblikah tudi pri svojih sledilcih.

»Spoznala sem, pod kakšnimi lepotnimi pritiski smo v moji službi, in hkrati občutila tako nove ravni ljubezni do sebe kot večjo samozavest. A nikoli nisem ničesar pri sebi popravila,« je dodala, »razen nekaj kron na zobeh.« Šestinštiridesetletna pevka je več kot očitno zadovoljna s svojim telesom, kar je dokazala tudi na festivalu v Angliji pretekli konec tedna.