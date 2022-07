Povezujoča Zvezdana Mlakar: Vsak ima pravico do družine

»Nikoli si nisem mislila niti želela, da bom imela tri otroke, sploh pa ne, da bodo vsi trije sinovi,« pravi Zvezdana Mlakar. Ob tem pojasnjuje, da se je vse zgodilo spontano, vsi fantje, danes že možje, pa so plod velike ljubezni.

»Brigajmo se zase!«

»Vsakih šest let sem jih rodila, tudi tega nisem načrtovala. Nisem bila pripravljena na materinstvo, tako kot mlade mame to počnejo danes. Zgledovala sem se po vzgoji, v kateri sem zrasla, pa tudi o partnerskih odnosih nisem vedela nič,« še dodaja in opozori, da ima en sam odgovor na vsa modrovanja ter sodbe o tem, kakšna bi morala biti prava, edina in sveta družina.

Zvezdana je hvaležna svojim trem sinovom in celotni družini za vse lepo in boleče.

»Brigajmo se zase! Zdrava in močna družina je naša odgovornost in z njo imamo dovolj dela za vse življenje. Najbolj pomembno je, da je naša družina, ne glede na spol, bogastvo, status, dom našega srca, kjer se počutimo varne, sprejete in ljubljene. Vsak človek brez izjeme ima pravico do nje. Otrok ne briga spol staršev, ker je to izmislek nas odraslih, saj se nam zdi, da smo edini, ki vemo, kaj je prav in kaj ne,« odločno zaključi.