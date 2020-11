Povezani za vedno

Kot sonce in luna!

Janja si je izbrala sonce, kar je v resnici ustrezalo Tjaši, ki je želela poudariti luno.

Letos poleti si je naša izjemna plezalkadala narediti tetovažo skupaj z najboljšo prijateljico»Dolgo sva imeli skupno verižico, pa sva hoteli narediti nekaj trajnega,« pravi. Spoznali sta se leta 2008, ko je Slovengrajčanka Janja začela trenirati v Velenju. »Takoj sva postali nerazdružljivi. Veliko stvari imava skupnih in skoraj v vsem sva si zelo podobni. Druga drugo razumeva bolje kot sami sebe in veva, da se vedno lahko zaneseva druga na drugo,« pojasni.»Imava skupen smisel za humor in v težkih trenutkih se vedno spraviva v smeh. Ko sem v situaciji, v kateri ne vem, kako naprej, vedno poslušam njen nasvet. Vem, da mi bo vedno znala pomagati in mi bo stala ob strani, tako kot bom jaz njej. Resnično se dopolnjujeva in iz tega izhaja tudi ideja o najinem tatuju. Ne vem, kaj bi brez takšne najboljše prijateljice,« nam za konec še pove šampionka.