Povej mi, kaj razmišljaš, pa ti povem, kaj kreiraš

Vedite, da pozitivna naravnanost spodbuja voljo do življenja, zaradi te ljudje bolj skrbijo za zdravje in so odpornejši proti boleznim. Zanimivo je tudi, da so osebe, ki doživijo visoko starost, običajno bolj sproščene in imajo pozitiven pogled na življenje.In kje ste s svojimi mislimi vi? Vaše misli, zlasti pa počutje, ki ga ustvarjajo, igrajo pomembno vlogo pri tem, kako dojemate življenjske spremembe. Te zdaj obvladujejo vaše življenje in mnogim predstavljajo konec enega obdobja in začetek drugega. In zdaj v razmislek …Vsa manifestacija poteka v smeri vaše pozornostiČe posvečate pozornost stvarem, ki vas skrbijo, z ...