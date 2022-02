Povedala bo svojo plat zgodbe

Na njen račun so obogateli vsi, ki so jo obkrožali. Konec januarja je veliko prahu dvignila avtobiografija njene mlajše sestre Jamie Lynn, ki je bila sprva naslovljena I Must Confess (Moram priznati). Ker so te besede vzete iz sestrinega prvega hita Baby One More Time, so se Britneyjini oboževalci uprli in Jamie Lynn je spremenila naslov knjige v Things I Should Have Said (Stvari, ki bi jih morala povedati).

Odkar je 40-letni Britney uspelo pobegniti izpod očetovega nadzora, ima veliko povedati o svoji družini, med drugim tudi o 30-letni sestri, ki je še najbolj znana po najstniški nosečnosti in komični nanizanki. Ko je Jamie Lynn v promocijskih intervjujih pripovedovala zgodbe o življenju s sestro, ji je ta poslala pismo odvetnikov in odlok o prepovedi.

Jamie Lynn naj bi bila skrivna soupraviteljica sestrinega bogastva.

Zdaj pa se je Britney naposled odločila povedati svojo zgodbo in za knjigo spominov podpisala pogodbo, ki ji bo prinesla dobrih 13 milijonov evrov.