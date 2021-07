Potepinka Jasna Kuljaj: S Pohorja na Koroško

Voditeljica se je sprva ohladila v objemu pohorskih gozdov.

Kadar ni na morju, sepotepa po Sloveniji. Tokrat je obdelala kar dve znameniti točki sosednjih pokrajin. Najprej se je s sedežnico zapeljala na vrh Pohorja, se tam okrepčala in nadaljevala pot. Potem pa je obiskala svoje sorodnike na Koroški, kjer je nastal prikupen prizor treh generacij.Jasna se je po dolgih letih namreč namočila v Ivarčkem jezeru, ki leži pod Uršljo goro in vse do danes ni bilo dovolj čisto za kopanje. Pri tem sta jo spremljali njena mami in hčerka, zato je bila vsaj z ženske strani družinska zasedba popolna.Seveda je ostala zvesta svoji hudomušni naravi in za vrhunec zgrabila še vile in se spravila nad seno. Kaj sta z dragim počela na seniku, pa za zdaj še ni znano.