Zime je konec, a zgodb iz otroštva smo vedno zelo veseli. In Žan Košir rad obuja spomine na zime svoje mladosti, fotografija fantka na saneh je iz njegovega prvega leta življenja, sezone 1984/85. »Naj razkrijem, kako sem iz plenic prišel do vrhunskega deskarja in kako sta bila zima in sneg zame od nekdaj nekaj čarobnega. Poglejte ta zadovoljna lička!« Že čez šest let se je skupaj z bratom Črtom na domačem hribu Pristavčan prvič postavil na smuči in pozneje tudi na desko. »Do trde teme smo se jagali. Rožmanka! Ta hrib bi lahko dobil spomenik, saj se je na njem kalil še en fant iz sosednjega...