Za posvetitev tinkture, ki sem jo naredila iz te posebne rastline, sem izvedla prav poseben obred blagoslova s priklicem energij vesolja. Med obredom sem videla, kako je bleščeča vijolična energija začela dotekati v stekleničko. Videla sem, kako so se atomi v tekočini začeli transformirati. Dobivali so drugo vibracijo, vibracijo vijoličnega plamena. Prav dosti nisem razmišljala, kaj naj bi to pomenilo, čeprav sem vedela, da je vijolični plamen, ki je napajal tinkturo, znak transformacije. Bila sem prevzeta in popolnoma spojena z njim. To je energija duhovnega mojstra St. Germaina in nad­angela...